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У форварда сборной Дании обнаружили неизлечимое заболевание

У форварда сборной Дании обнаружили неизлечимое заболевание Нападающий французской "Ниццы" и сборной Дании Каспер Дольберг страдает сахарным диабетом 1-го типа.
Футбол
9 ноября 2021 г. 03:46
У форварда сборной Дании обнаружили неизлечимое заболевание

Нападающий французской "Ниццы" и сборной Дании Каспер Дольберг страдает сахарным диабетом 1-го типа.

Как передает Report, об этом он сообщил в stories Instagram.

"Дорогие болельщики, на этой неделе я получил результаты медицинского обследования, и оказалось, что у меня диабет 1-го типа. Конечно, это сюрприз для меня, и я искренне рад, наконец, узнав, почему я плохо себя чувствовал в последние две недели.

Кроме того, я очень рад, что врачи смогли подтвердить мне, что при правильном лечении это не окажет негативного влияния на мою футбольную карьеру. Я тренировался все это время и уже чувствую себя намного лучше. Но мы вместе с главным тренером сборной Дании Каспер Юльманном решили, что я не буду играть в отборе к ЧМ-2022 на этой неделе.

Кроме того, я хотел бы поблагодарить клуб и датскую федерацию за их поддержку и понимание в этой ситуации. Спасибо! До скорой встречи", - написал Дольберг.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 24-летний Дольберг провел восемь матчей и забил три гола.

Диабет первого типа - неизлечимое заболевание, при котором собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Инсулин не поступает в кровь и не переносит в клетки глюкозу, которая остается в крови. Такое состояние требует регулярного введения в организм инсулина посредством инъекций, поэтому первый тип также называется инсулинозависимым сахарным диабетом.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka millisinin futbolçusunda xroniki xəstəlik aşkarlanıb

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