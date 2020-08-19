У "Барселоны" новый главный тренер

14 августа "Барселона" разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Нидерландский специалист Роналд Куман занял пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".

Как сообщает Report, со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 2022 года. На этом посту Куман сменил испанца Кике Сетьена, который покинул клуб после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что 14 августа "Барселона" разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков. В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

В качестве игрока Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год.