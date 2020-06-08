​Тьяго Силва покинет ПСЖ в июле

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не будет продлевать соглашение с бразильским защитником Тьяго Силвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил 35-летнему бразильцу в телефонном разговоре о решении клуба не продлевать соглашение, которое истекает 30 июля нынешнего года.

Напомним, что ранее сообщалось, что Силва желает остаться в клубе из Парижа и готов пойти на понижение зарплаты.

Силва - капитан ПСЖ, он выступает за клуб с 2012 года, став за это время шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка и шестикратным - Суперкубка страны, пять раз он побеждал в Кубке французской лиги.