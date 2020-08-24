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Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с "Челси"

Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с "Челси" Защитник"ПСЖ"Тиаго Силваблизок кпереходу в "Челси".
Футбол
24 августа 2020 г. 18:21
Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с Челси
Тьяго Силва

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва близок к переходу в "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан на два года. Личные условия обговорены, остались лишь незначительные детали.

В понедельник 35-летний бразилец встретится с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.

В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Силва выступал за "ПСЖ" с 2012 года. Вместе с командой он семь раз стал чемпионом Франции, пять раз выиграл Кубок страны и шесть раз - Кубок лиги. 

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" PSJ-dən ayrılan futbolçu ilə müqavilə imzalayır

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