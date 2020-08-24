Тьяго Силва подпишет двухлетний контракт с "Челси"

Защитник"ПСЖ"Тиаго Силваблизок кпереходу в "Челси".

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва близок к переходу в "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, стороны уже согласовали контракт, который будет рассчитан на два года. Личные условия обговорены, остались лишь незначительные детали.

В понедельник 35-летний бразилец встретится с главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом.

В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Силва выступал за "ПСЖ" с 2012 года. Вместе с командой он семь раз стал чемпионом Франции, пять раз выиграл Кубок страны и шесть раз - Кубок лиги.