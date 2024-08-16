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Тьяго Алькантара покинул "Барселону"

Тьяго Алькантара покинул "Барселону" Бывший футболист "Барселоны" Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба спустя месяц работы.
Футбол
16 августа 2024 г. 17:07
Тьяго Алькантара покинул Барселону

Бывший футболист "Барселоны" Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба спустя месяц работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт клуба.

О назначении Тьяго в штаб главного тренера Ханса-Дитера Флика было объявлено 17 июля.

Место Алькантары в тренерском штабе займет Арнау Бланко, который до сих пор был наставником юношеской команды "Барселоны" до 16 лет.

33-летний полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский "Ливерпуль".

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Версия на азербайджанском языке Tyaqo Alkantara "Barselona"nı tərk edib

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