Тьяго Алькантара покинул "Барселону"

Бывший футболист "Барселоны" Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба спустя месяц работы.

Бывший футболист "Барселоны" Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба спустя месяц работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт клуба.

О назначении Тьяго в штаб главного тренера Ханса-Дитера Флика было объявлено 17 июля.

Место Алькантары в тренерском штабе займет Арнау Бланко, который до сих пор был наставником юношеской команды "Барселоны" до 16 лет.

33-летний полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский "Ливерпуль".