Тьяго Алькантара покинул "Барселону"

Бывший футболист "Барселоны" Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба спустя месяц работы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт клуба.
О назначении Тьяго в штаб главного тренера Ханса-Дитера Флика было объявлено 17 июля.
Место Алькантары в тренерском штабе займет Арнау Бланко, который до сих пор был наставником юношеской команды "Барселоны" до 16 лет.
33-летний полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский "Ливерпуль".