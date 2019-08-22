 Наверх

"Твиттер" будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов

"Твиттер" будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов

"Твиттер" будет следить за аккаунтами 50 лучших темнокожих футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times, это будет сделано, чтобы предпринять попытки борьбы с расизмом в социальных сетях после инцидентов с Полем Погба и Тэмми Абрахамом.

В прошлом сезоне многие игроки устроили 24-часовой бойкот социальных сетей, в результате чего "Твиттер" решил изменить свою политику. "Твиттер" предпримет более активный подход к борьбе с расизмом, который будет включать в себя регулярную проверку сообщений 50 известных темнокожих футболистов.

Напомни, что ранее "Твиттер" рассматривал расистские и оскорбительные твиты только в том случае, если о них сообщалось. Также издание отмечает, что "Манчестер Юнайтед" готовится к личным переговорам с представителями социальной сети после оскорблений, которые были направлены в адрес Погба.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!