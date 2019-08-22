"Твиттер" будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов

"Твиттер" будет следить за аккаунтами 50 лучших темнокожих футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times, это будет сделано, чтобы предпринять попытки борьбы с расизмом в социальных сетях после инцидентов с Полем Погба и Тэмми Абрахамом.

В прошлом сезоне многие игроки устроили 24-часовой бойкот социальных сетей, в результате чего "Твиттер" решил изменить свою политику. "Твиттер" предпримет более активный подход к борьбе с расизмом, который будет включать в себя регулярную проверку сообщений 50 известных темнокожих футболистов.

Напомни, что ранее "Твиттер" рассматривал расистские и оскорбительные твиты только в том случае, если о них сообщалось. Также издание отмечает, что "Манчестер Юнайтед" готовится к личным переговорам с представителями социальной сети после оскорблений, которые были направлены в адрес Погба.