Турфирма подала иск на Российский футбольный союз

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Московская фирма "Прайм Спорт Менеджмент" подала иск против Российского футбольного союза. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 19 февраля.

Компания требует взыскать с РФС 3,1 млн. рублей, однако причины подачи иска неизвестны.

Отметим, что ранее другое туристическое агентство, "Амадемсервис", также обратилось в суд с требованием взыскать с РФС 23 млн. рублей. Столкнувшийся с финансовыми проблемами союз затруднялся также выплачивать зарплату главному тренеру сборной России Фабио Капелло. Ф.Капелло зарплата не выплачивалась на протяжении шести месяцев. Для этого бизнесмен Алишер Усманов выделил организации льготный кредит на сумму 400 млн. рублей.