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Турецкий вратарь скончался во время матча

Турецкий вратарь скончался во время матча Турецкий ветеран-вратарь Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время игры инфаркта.
Футбол
18 апреля 2022 г. 09:59
Турецкий вратарь скончался во время матча

Турецкий ветеран-вратарь Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время матча инфаркта.

Как сообщает Report, 43-летний игрок команды "Bodrum Bələdiyyəsi Masterlər" почувствовал недомогание и упал во время игры с "9 sentyabr Masterlər".

Инцидент произошел на финальном матче турнира, проведенного Футбольной федерацией Эгейского региона. Команда голкипера выигрывала со счетом 3:1.

Первую помощь вратарю оказали товарищи по команде, позднее игрок был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

За свою профессиональную карьеру Фатих Мумджу носил форму "Батман Петролспор" и "Тавшанлы Линьитспор".

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