Турецкий вратарь скончался во время матча

Турецкий ветеран-вратарь Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время игры инфаркта.

Турецкий ветеран-вратарь Фатих Мумджу скончался от перенесенного во время матча инфаркта.

Как сообщает Report, 43-летний игрок команды "Bodrum Bələdiyyəsi Masterlər" почувствовал недомогание и упал во время игры с "9 sentyabr Masterlər".

Инцидент произошел на финальном матче турнира, проведенного Футбольной федерацией Эгейского региона. Команда голкипера выигрывала со счетом 3:1.

Первую помощь вратарю оказали товарищи по команде, позднее игрок был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

За свою профессиональную карьеру Фатих Мумджу носил форму "Батман Петролспор" и "Тавшанлы Линьитспор".