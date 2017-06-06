Турецкий спортивный журналист подаст в суд на Арду Турана

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Спортивный журналист газеты Milliyet Билал Меше подаст в суд на футболиста национальной сборной Турции и испанского клуба "Барселона" Арду Турана. Как сообщает Report, об этом агентству "Доган" сообщил сам опытный журналист.

Он заявил, что в самолете подвергся нападению и оскорблению со стороны Арды Турана. Меше, на данный момент находящийся в лагере сборной, отметил, что после возвращения в Стамбул обратится в прокуратуру: "Арда оскорбил меня, мою семью, президента Федерации Футбола Турции Йылдырыма Демирорена и главного тренера сборной Фатиха Терима. У меня есть 15 свидетелей. Как только вернусь напишу жалобу в прокуратуру".

Отметим, что Арда Туран сделал замечание Билалу Меше, ссылаясь на то, что тот известием о вступлении в конфликт с федерацией из-за премии на Чемпионате Европы 2016 года оскорбил его семью. Но спортивный журналист заявил, что никогда не озвучивал таких мыслей. Пока позиция руководства федерации и главного тренера не известна. Сообщается, что решением, которое обнародуют сегодня, Арда Туран будет отстранен от сборной.