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Турецкий специалист: Хотим достойно представлять освобожденный от оккупации Ханкенди

Турецкий специалист: Хотим достойно представлять освобожденный от оккупации Ханкенди Главный тренер футбольного клуба "Ханкенди" турецкий специалист Ибрагим Узунджа выразил желание достойно представлять освобожденные от оккупации территории и вывести команду в Лигу II.
Футбол
11 октября 2024 г. 15:50
Турецкий специалист: Хотим достойно представлять освобожденный от оккупации Ханкенди

Главный тренер футбольного клуба "Ханкенди" турецкий специалист Ибрагим Узунджа выразил желание достойно представлять освобожденные от оккупации территории и вывести команду в Лигу II.

Об этом он сказал в заявлении Report.

Он отметил, что в ближайшие дни подпишет официальный контракт с представителем Региональной лиги АФФА:

Тренер назвал Ханкенди одним из самых великолепных городов Азербайджана: "Я горжусь тем, что буду представлять этот город. Наша главная цель - вывести команду в Лигу II".

Опытный специалист добавил, что работает в Азербайджане около 17 лет и имеет достаточно воспитанников, которые сегодня выступают в Премьер-лиге: "Футболист "Араз-Нахчывана" Вадим Абдуллаев, который получил приглашение в сборную Азербайджана, и игрок "Сумгайыта" Вугар Мустафаев тренировались у меня с 17 лет. Махир Эмрели, Нурлан Новрузов, Шахрияр Алиев, Намик Алескеров также являются нашими воспитанниками".

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