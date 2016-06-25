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    ​Турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания на Евро-2016

    Джунейт Чакыр получил назначение на важную игру

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стали известны судьи последних двух игр 1/8 финала Евро-2016.

    Как сообщает Report, турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания.

    17:00. Италия - Испания

    Рефери: Джунейт Чакыр

    Помощник рефери: Бахaттын Дуран, Тарик Энгюн

    Дополнительный помощник рефери: Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек

    Резервный помощник судьи: Майкл Мулларкей

    Четвертый реферия: Мартин Аткинсон (оба из Англии)

    20:00. Англия - Исландия

    Главный судья: Дамир Скомина

    Боковые линейные судьи: Юре Прапротник, Роберт Вукан

    Дополнительные помощники рефери: Матей Юг, Славко Винчич (все из Словении)

    Резервный помощник судьи: Роберто Алонсо Фернандес

    Четвертый судья: Карлес Веласко Карбальо (оба из Испании).

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