​Турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания на Евро-2016

Джунейт Чакыр получил назначение на важную игру

25 июня, 2016 14:10

https://report.az/storage/news/6e5f38096be2428387e47d89d723b323/edc66c6b-22b6-4b4d-90a0-0745c2ed0015_292.jpg Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Стали известны судьи последних двух игр 1/8 финала Евро-2016. Как сообщает Report, турецкий рефери будет судить матч Италия-Испания. 17:00. Италия - Испания Рефери: Джунейт Чакыр Помощник рефери: Бахaттын Дуран, Тарик Энгюн Дополнительный помощник рефери: Хюсейин Гечек, Барыш Шимшек Резервный помощник судьи: Майкл Мулларкей Четвертый реферия: Мартин Аткинсон (оба из Англии) 20:00. Англия - Исландия Главный судья: Дамир Скомина Боковые линейные судьи: Юре Прапротник, Роберт Вукан Дополнительные помощники рефери: Матей Юг, Славко Винчич (все из Словении) Резервный помощник судьи: Роберто Алонсо Фернандес Четвертый судья: Карлес Веласко Карбальо (оба из Испании).