Турецкий клуб заинтересовался футболистом "Кешля"

Баку. 5 января REPORT.AZ/ Выступающий в первой лиге Турции клуб "Алтай" заинтересовался футболистом "Кешля" Сертаном Ташкыном.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, 22-летний правый защитник находится в трансферном списке измирского клуба. Его кандидатура была предложена менеджерами. Окончательное решение примет тренерский штаб команды.

Сам игрок в заявлении Report сообщил о том, что ему ничего не известно об этом: "В настоящее время я футболист "Кешля" и я не получал предложений от местного или иностранного клуба".

Воспитанник "Кешля" Ташкын в настоящее время считается одним из основных состава. Он забил 4 гола в 75 играх и сыграл 12 раз в сборной Азербайджана U-21.

Отметим, что "Алтай" с 17 очками завершил первую половину сезона на 14-м месте среди 18 команд после 17 матчей. В настоящее время измирский клуб находится на сборах в Анталии. "Кешля" находится на 7 месте с 12 очками после 14 туров в Суперлиге Азербайджана.