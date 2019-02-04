Турецкий клуб расстался с главным тренером через 18 дней

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Гиресунспор", форму которого надевает футболист сборной Азербайджана U-21 Озан Джан Кекчю, расстался с главным тренером Умитом Озатом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт гиресунской команды, контракт с 43-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

Пребывание бывшего футболиста сборной Турции и "Фенербахче" Умита Озата в "Гиресунспор" продлилось 18 дней.

За короткое время он вывел команду в I лиге на 3 матча и завоевал 2 очка.

Отметим, что "Гиресунспор" находится с 21 очком на 13-й строчке.