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    Турецкий клуб расстался с главным тренером через 18 дней

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Гиресунспор", форму которого надевает футболист сборной Азербайджана U-21 Озан Джан Кекчю, расстался с главным тренером Умитом Озатом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт гиресунской команды, контракт с 43-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. 

    Пребывание бывшего футболиста сборной Турции и "Фенербахче" Умита Озата в "Гиресунспор" продлилось 18 дней. 

    За короткое время он вывел команду в I лиге на 3 матча и завоевал 2 очка. 

    Отметим, что "Гиресунспор" находится с 21 очком на 13-й строчке. 

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