Турецкий клуб передаст в аренду футболиста сборной Азербайджана

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бурсаспор" может снова передать в аренду члена сборной Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года Озана Джана Кёкчу.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт olay.com, клуб из Бурсы планирует направить 20-летнего полузащитника в состав выступающего в Первой лиге Турции клуба "Гиресунспор". Предварительные переговоры между клубом и Кёкчу завершились положительно.

Сообщается, что "Бурсаспор" также хотел передать футболиста в аренду клубу "Инегельспор", выступающему во Второй лиге Турции. Однако Кёкчу не принял этот вариант.

Отметим, что Кёкчу принимает участие в учебно-тренировочных сборах "Бурсаспор" в новом сезоне. Во второй половине сезона 2017/2018 он выступал на основе аренды в голландском клубе "Валвейк".