Турецкий клуб направил предложение нападающему "Карабаха"

Футболист "Карабаха" Овусу Квабена может вновь продолжить карьеру в Турции.

Футболист "Карабаха" Овусу Квабена может вновь продолжить карьеру в Турции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, клуб "Сакарьяспор" направил "скакунам" предложение в связи с 25-летним нападающим.

Ответ ожидается на этой неделе. Команда, завоевавшая путевку в 1-ю лигу, намерена усилиться ганским форвардом на основе аренды, либо выкупив права на него.

У Овусу Квабена, который в прошлом сезоне на основе аренды носил форму "Анкарагюджю", имеется контракт с "Карабахом" до лета 2023 года. В 21 матче в Турецкой лиге он забил 7 голов и выполнил 4 результативных передачи.