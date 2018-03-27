Турецкий клуб намерен продлить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Самсунспор" намерен продлить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана Уфуком Будаком.

Как сообщает Report, в случае, если клуб останется в I Лиге, руководство встретится с футболистами, играющими на правах аренды и спортсменами, срок контракта которых истек.

После управления клубом Советом попечителей, желающие в конце сезона покинуть "Самсунспор" футболисты изменили свое решение, и пожелали остаться в команде.

Наряду с Уфуком Будаком, в конце сезона также истекает срок контрактов Мухаммеда Бешира, Гекая Иравула, Ахмета Бурака, Гексу Тюркдогана и Кенана Карышика.

Отметим, что после 28-ми туров, "Самсунспор" с 33 очками находится на 14-й строчке.