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    Турецкий клуб намерен продлить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Самсунспор" намерен продлить контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана Уфуком Будаком.

    Как сообщает Report, в случае, если клуб останется в I Лиге, руководство встретится с футболистами, играющими на правах аренды и спортсменами, срок контракта которых истек.

    После управления клубом Советом попечителей, желающие в конце сезона покинуть "Самсунспор" футболисты изменили свое решение, и пожелали остаться в команде.

    Наряду с Уфуком Будаком, в конце сезона также истекает срок контрактов Мухаммеда Бешира, Гекая Иравула, Ахмета Бурака, Гексу Тюркдогана и Кенана Карышика.

    Отметим, что после 28-ми туров, "Самсунспор" с 33 очками находится на 14-й строчке. 

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