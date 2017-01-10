Турецкий клуб "Генджербирлийи" прокомментировал информацию об аренде Рейнальдо

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Переход футболиста клуба "Карабах" Рейнальдо в турецкий клуб "Генджербирлийи" не входит в повестку дня.

Об этом Report сообщил менеджер представителя Анкары Синан Темель.

Он отметил, что клуб не интересуется 27-летним форвардом: "Информация о трансфере Рейнальдо в "Генджербирлийи" не соответствует истине. На сегодня такого вопроса нет, и завтра не будет".

Отметим, что в последние дни в прессе распространилась информация об аренде бразильского футболиста Рейнальдо турецким клубом "Генджербирлийи".