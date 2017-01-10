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    Турецкий клуб "Генджербирлийи" прокомментировал информацию об аренде Рейнальдо

    На сегодня такого вопроса нет, и завтра не будет

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Переход футболиста клуба "Карабах" Рейнальдо в турецкий клуб "Генджербирлийи" не входит в повестку дня. 

    Об этом Report сообщил менеджер представителя Анкары Синан Темель.

    Он отметил, что клуб не интересуется 27-летним форвардом: "Информация о трансфере Рейнальдо в  "Генджербирлийи" не соответствует истине. На сегодня такого вопроса нет, и завтра не будет".

    Отметим, что в последние дни в прессе распространилась информация об аренде бразильского футболиста Рейнальдо турецким клубом "Генджербирлийи".

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