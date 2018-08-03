Турецкий клуб аннулирует контракт с известным футболистом

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Турецкий "Коньяспор" решил расстаться с известным футболистом Самюэлем Это'О.

Как сообщает Report со ссылкой на beIN Sports, турецкий клуб принял решение аннулировать контракт с опытным 37-летним нападающим.

Привлеченный в состав команды в январе камерунец подписал с "Коньяспор" контракт на 2,5 года. Французский "Ним" намерен привлечь Самюэля Это'О в свой состав.

Отметим, что за свою карьеру Самюэль Это'О выступал в испанских клубах "Реал Мадрид", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорка", "Барселона", итальянских "Интер", "Сампдория", российском "Анжи", английских "Челси", "Эвертон", турецком "Антальяспор".