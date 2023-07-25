О нас

Турецкий "Галатасарай" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

Турецкий "Галатасарай" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА Сегодня будет дан старт борьбе в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
25 июля 2023 г. 07:30
Турецкий Галатасарай вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

Сегодня будет дан старт борьбе в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет проведено семь матчей.

Первые две встречи вечера начнутся в 20:00 по бакинскому времени. Турецкий чемпион "Галатасарай" сыграет на выезде против литовского "Жальгириса", а норвежский "Мольде" будет гостить у ХИК в Финляндии.

Загребское "Динамо", цвета которого защищает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет казахстанскую "Астану" в Хорватии. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
25 июля

20:00. "Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция)

20:00. ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)

22:00. "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)

22:30. "Серветт"(Швейцария) - "Генк" (Бельгия)

23:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия)

23:15. "Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания).

Отметим, что остальные пять игр II квалификационного раунда пройдут 26 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi