Турецкий "Галатасарай" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

Сегодня будет дан старт борьбе в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будет дан старт борьбе в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день будет проведено семь матчей.

Первые две встречи вечера начнутся в 20:00 по бакинскому времени. Турецкий чемпион "Галатасарай" сыграет на выезде против литовского "Жальгириса", а норвежский "Мольде" будет гостить у ХИК в Финляндии.

Загребское "Динамо", цвета которого защищает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет казахстанскую "Астану" в Хорватии. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, первые игры

25 июля

20:00. "Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция)

20:00. ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)

22:00. "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)

22:30. "Серветт"(Швейцария) - "Генк" (Бельгия)

23:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия)

23:15. "Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания).

Отметим, что остальные пять игр II квалификационного раунда пройдут 26 июля.