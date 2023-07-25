Турецкий "Галатасарай" вступает в борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

Сегодня будет дан старт борьбе в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Первые две встречи вечера начнутся в 20:00 по бакинскому времени. Турецкий чемпион "Галатасарай" сыграет на выезде против литовского "Жальгириса", а норвежский "Мольде" будет гостить у ХИК в Финляндии.
Загребское "Динамо", цвета которого защищает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, примет казахстанскую "Астану" в Хорватии. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
25 июля
20:00. "Жальгирис" (Литва) – "Галатасарай" (Турция)
20:00. ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия)
22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
22:00. "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)
22:30. "Серветт"(Швейцария) - "Генк" (Бельгия)
23:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия)
23:15. "Брейдаблик" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания).
Отметим, что остальные пять игр II квалификационного раунда пройдут 26 июля.