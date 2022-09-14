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Турецкий футболист впервые получил приглашение в основную сборную Азербайджана

Турецкий футболист впервые получил приглашение в основную сборную Азербайджана Выступающий в нидерландском клубе "Эйндховен" Озан Джан Кокчу получил приглашение в основную сборную Азербайджана.
Футбол
14 сентября 2022 г. 09:21
Турецкий футболист впервые получил приглашение в основную сборную Азербайджана

Выступающий в нидерландском клубе "Эйндховен" Озан Джан Кокчу получил приглашение в основную сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Ed.nl, 24-летний полузащитник привлечен в сборную на игры Лиги наций УЕФА против сборных Словакии и Казахстана.

Выступавший ранее в сборной Азербайджана U-21 турецкий игрок впервые привлечен в состав основной сборной. В августе 2020 года Кокчу был указан в составе сборной на матчи Лиги наций УЕФА против Кипра и Люксембурга, но в сборах не участвовал.

Сборная Азербайджана 22 сентября станет гостем Словакии, а через три дня примет команду Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli futbolçu ilk dəfə Azərbaycanın əsas millisinə dəvət alıb

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