Турецкий футболист впервые получил приглашение в основную сборную Азербайджана

Выступающий в нидерландском клубе "Эйндховен" Озан Джан Кокчу получил приглашение в основную сборную Азербайджана.

Выступающий в нидерландском клубе "Эйндховен" Озан Джан Кокчу получил приглашение в основную сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Ed.nl, 24-летний полузащитник привлечен в сборную на игры Лиги наций УЕФА против сборных Словакии и Казахстана.

Выступавший ранее в сборной Азербайджана U-21 турецкий игрок впервые привлечен в состав основной сборной. В августе 2020 года Кокчу был указан в составе сборной на матчи Лиги наций УЕФА против Кипра и Люксембурга, но в сборах не участвовал.

Сборная Азербайджана 22 сентября станет гостем Словакии, а через три дня примет команду Казахстана.