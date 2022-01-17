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Турецкий футболист спас "Марсель" от поражения

Турецкий футболист спас "Марсель" от поражения На стадионе "Велодром" в рамках матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Марсель" принимал "Лилль". Встреча завершилась вничью 1:1.
Футбол
17 января 2022 г. 02:19
Турецкий футболист спас Марсель от поражения

На стадионе "Велодром" в рамках матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Марсель" принимал "Лилль". Встреча завершилась вничью 1:1.

Как передает Report, счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Свен Ботман с передачи Ренату Саншеша. На 30-й и 32-й минуте полузащитник Бенжамен Андре получил по жёлтой карточке, оставив действующего чемпиона Франции "Лилль" в меньшинстве. "Марсель" сравнял результат на 75-й минуте: отличился турецкий легионер Дженгиз Ундер с передачи Димитри Пайета.

"Марсель" набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Франции третье место, отставая от "Ниццы" на два очка и имея матч в запасе. "Лилль" (29) - 10-й. Лидером соревнований является ПСЖ, набравший 50 очков.

Отметим, что французский клуб сыграет с "Карабахом" в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Первый матч состоится 17 февраля на "Велодроме", а ответный - 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürk futbolçu "Marsel"i məğlubiyyətdən xilas edib

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