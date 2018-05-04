Турецкий футболист Гёкдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Турецкий полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Гёкдениз Карадениз объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Как передает Report, об этом 38-летний футболист рассказал на пресс-конференции.

"Иногда человек что-то хочет объяснить, что-то рассказать, и не находит слов. 10 лет я играл в "Трабзонспоре", пользуясь случаем, благодарю турецких болельщиков, 10 лет здесь я с гордостью носил футболку "Рубина". Клуб и город меня хорошо приняли, я всегда говорил и говорю, что Казань для меня стала вторым домом. У меня осталось две игры в моей карьере, матч с "Уфой" для меня будет последним на домашнем стадионе", - сказал он.