Турецкий футбольный клуб погасил долг перед главным тренером сборной Азербайджана

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Кайсериспор" погасил долг перед главным тренером сборной Азербайджана по футболу хорватом Робертом Просинечки.

Как сообщает Report, в связи с этим с письменным заявлением выступил президент клуба из Кайсери Эрол Бедир.

Он отметил, что футболистам клуба и тренеру в сумме выплачено 36 млн 100 лир долга. Из этой суммы 2 млн 88 тыс. лир заплачено бывшим главным тренерам команды Р. Просинечки и Толунайу Кафкасу.

Отметим, что Роберт Просинечки был главным тренером "Кайсериспор" в сезоне 2012-2013.