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    Турецкий футбольный клуб погасил долг перед главным тренером сборной Азербайджана

    Роберту Просинечки и Толунайу Кафкасу в общем выплачено 2 млн 88 тыс. лир

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Кайсериспор" погасил долг перед главным тренером сборной Азербайджана по футболу хорватом Робертом Просинечки.

    Как сообщает Report, в связи с этим с письменным заявлением выступил президент клуба из Кайсери Эрол Бедир.

    Он отметил, что футболистам клуба и тренеру в сумме выплачено 36 млн 100 лир долга. Из этой суммы 2 млн 88 тыс. лир заплачено бывшим главным тренерам команды Р. Просинечки и Толунайу Кафкасу.

    Отметим, что Роберт Просинечки был главным тренером "Кайсериспор" в сезоне 2012-2013.

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