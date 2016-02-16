Турецкий "Фенербахче" встретится с российским клубом "Локомотив"

16 февраля, 2016 10:46

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первый матч 1/16 финала Евролиги. Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" примет на своем поле российский клуб "Локомотив". Игру, которая пройдет на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле, будет судить бригада рефери из Швейцарии. Ответный матч состоится 25 февраля в Москве. Евролига, 1/16 финала 21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия) Главный судья: Мартин Стромбергссон (Швеция) Стамбул. Стадион Шюкрю Сараджоглу. Отметим, что другие матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля.