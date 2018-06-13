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    Турецкий арбитр получил назначение на матч чемпионата мира

    Встреча состоится 15 июня

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы арбитры очередных трех матчей предстоящего в России чемпионата мира. 

    Как сообщает Report, матч Египет-Уругвай в группе А поручен голландской судейской бригаде. Главным арбитром матча будет Бьорн Куйперс. Ему будут помогать Сандер Ван Рокель и Эрвин Зейнстра. 

    Встречей Португалия-Испания в группе Б будут управлять итальянские арбитры. Главным арбитром матча будет Джанлука Рокки, его помощниками станут Эленито ди Ливераторе и Мауро Тонолини. 

    Другая встреча в группе Б - встреча Марокко-Иран поручена бригаде турецких арбитров. Главным арбитром игры будет Джунейт Чакыр. Функцию судей боковой линии выполнят Бахаттин Дуран и Тарык Оргун. 

    Отметим, что все три матча пройдут 15 июня. 

    Матч Египет-Уругвай начнется в 16:00 по бакинскому времени, Португалия-Испания - в 22:00, Марокко-Иран - в 19:00. 

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