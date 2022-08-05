Турецкий арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

45-летний судья Джюнейт Чакыр из Турции планирует завершить активную карьеру арбитра.
Руководитель турецкой федерации сообщил, что арбитр ФИФА Чакыр получил несколько предложений из-за рубежа, но принял твёрдое решение завершить карьеру в родной стране. В Турции он желает сосредоточиться на обучении молодых судей. Он уже работает преподавателем на сборе и семинаре арбитров в Болу в преддверии старта нового сезона. Беюкеши добавил, что Чакыру обязательно будет предоставлена возможность отсудить памятный прощальный матч.
Отметим, что Чакыр начал карьеру футбольного судьи в 1997 году с работы на матчах третьего турецкого дивизиона. В 2001-м он перешёл в высшую лигу, в 2003-м стал арбитром УЕФА, в 2006-м – ФИФА. Он работал на двух чемпионатах мира, в 2018-м в России – на играх группового этапа Марокко – Иран и Нигерия – Аргентина, а также на полуфинале Хорватия – Англия.