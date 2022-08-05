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Турецкий арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

Турецкий арбитр Чакыр хочет завершить карьеру 45-летний судья Джюнейт Чакыр из Турции планирует завершить активную карьеру арбитра.
Футбол
5 августа 2022 г. 08:51
Турецкий арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

45-летний судья Джюнейт Чакыр из Турции планирует завершить активную карьеру арбитра.

Как передает Report, об этом сообщает Fanatik со ссылкой на президента федерации футбола Турции Мехмета Беюкеши.

Руководитель турецкой федерации сообщил, что арбитр ФИФА Чакыр получил несколько предложений из-за рубежа, но принял твёрдое решение завершить карьеру в родной стране. В Турции он желает сосредоточиться на обучении молодых судей. Он уже работает преподавателем на сборе и семинаре арбитров в Болу в преддверии старта нового сезона. Беюкеши добавил, что Чакыру обязательно будет предоставлена возможность отсудить памятный прощальный матч.

Отметим, что Чакыр начал карьеру футбольного судьи в 1997 году с работы на матчах третьего турецкого дивизиона. В 2001-м он перешёл в высшую лигу, в 2003-м стал арбитром УЕФА, в 2006-м – ФИФА. Он работал на двух чемпионатах мира, в 2018-м в России – на играх группового этапа Марокко – Иран и Нигерия – Аргентина, а также на полуфинале Хорватия – Англия.

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