​Турецкие СМИ: "Qaziantep BB" расторгнул контракт с Вагифом Джавадовым

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Ведущий борьбу в I Лиге Турции клуб "Gaziantep BB" расстался с футболистом сборной Азербайджана Вагифом Джавадовым.

Как сообщает Report со ссылкой на "Olay Medya", 26-летнего нападающего отстранили в результате проведенных в составе реформ.

Отмечается, что В.Джавадова отстранили вместе с 5-ю членами команды. На их место пригласят новых футболистов.

Немногим ранее "Gaziantep BB" расторгнул контракт и с другим азербайджанским футболистом Рахманом Гаджиевым.

В заявлении Report отец В.Джавадова, футболист-ветеран Физули Джавадов сказал, что не знает об этом решении: "Вагиф сейчас в Баку. У него есть контракт с клубом до конца сезона. Руководство клуба не может принять этот шаг без обоюдного согласия. Отпуская моего сына в отпуск, ему ничего не сказали о расторжении контракта. Напротив, его попросили участвовать на предстоящем 11 января в Анталье сборе".

Отметим, что Вагиф Джавадов перешел в "Gaziantep BB" в начале сезона. За свою карьеру он был также легионером в голландском клубе "Tvente" и российском клубе "Volqa".