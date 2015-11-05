​Турецкие СМИ: "Фенербахче" обратился к Жозе Моуринью

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче" направил предложение главному тренеру английского "Челси" Жозе Моуринью.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, руководство представителя Стамбула предполагает возможную отставку главного тренера Витора Перейры во время зимнего перерыва. По этой причине было направлено предложение Ж.Моуринью, который предположительно покинет "Челси".

Португальский специалист уже согласился на предварительную встречу с руководством клуба, встреча сторон запланирована на январь.

По информации, ежегодно "Фенербахче" будет платить 52-летнему специалисту 6 млн. евро наличными и 4 млн. евро премии.

Отметим, что клубы "Челси", "Интер", "Реал Мадрид", "Порту", с которыми работал Ж.Моуринью, неоднократно становились чемпионами страны и победителями Лиги чемпионов и кубка УЕФА.