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Турецкие клубы договорились о восстановлении Суперлиги - ОФИЦИАЛЬНО

Турецкие клубы договорились о восстановлении Суперлиги

Приостановленная из-за пандемии коронавируса турецкая Суперлига будет восстановлена 12 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, об этом после встречи с представителями клубов в формате видеоконференции заявил президент Федерации футбола Турции (TFF) Нихат Оздемир.

По его словам, 18 выступающих в элите команд договорились о возобновлении чемпионата в указанную дату. Окончательное решение будет принято 28 мая.

"Представленные в Суперлиге 7 команд предложили не переводить в этом сезоне ни одну из команд в нижнюю группу и провести очередной сезон с 21 клубом", - отметил Н.Оздемир. 

Отметим, что местные лиги в Турции были приостановлены 19 марта.

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