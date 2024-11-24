Турецкая Суперлига: "Бешикташ" дома проиграл "Гёзтепе"

В 13-м туре Суперлиги Турции по футболу "Бешикташ" на своем поле проиграл "Гёзтепе".

В 13-м туре Суперлиги Турции по футболу "Бешикташ" на своем поле проиграл "Гёзтепе".

Как сообщает Report , матч на стадионе "Тупраш" обслуживал главный судья Альпер Акарсу.

Счет был открыт уже на третьей минуте, нападающий "Бешикташа" Семих Кылычсой замкнул передачу Йонаса Свенссона. На девятой минуте разрыв в счете увеличился: игрок гостей Малком Бокеле забил мяч в свои ворота. Однако всего через три минуты камерунский защитник исправил свою ошибку, забив первый гол своей команды – 2:1. На 32-й минуте защитник измирской команды Таха Алтыкардеш восстановил статус-кво после передачи японца Курю Мацуки.

Следующий гол в матче был забит на 82-й минуте. Экс-нападающий "Челси" Давид Фофана вывел "желто-красных" вперед. Автором результативной передачи стал бразилец Ромуло Кардозо. На 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Тем не менее, на первой добавленной минуте словенец Тиянич с передачи Кардозо поставил точку в матче - 2:4.

Таким образом, после одинакового количества матчей (12) "Гёзтепе" набрал 21 очко и поднялся на 5-е место, обойдя "Бешикташ" по разнице мячей.