О нас

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" дома проиграл "Гёзтепе"

Турецкая Суперлига: "Бешикташ" дома проиграл "Гёзтепе" В 13-м туре Суперлиги Турции по футболу "Бешикташ" на своем поле проиграл "Гёзтепе".
Футбол
24 ноября 2024 г. 23:34
Турецкая Суперлига: Бешикташ дома проиграл Гёзтепе

В 13-м туре Суперлиги Турции по футболу "Бешикташ" на своем поле проиграл "Гёзтепе".

Как сообщает Report, матч на стадионе "Тупраш" обслуживал главный судья Альпер Акарсу.

Счет был открыт уже на третьей минуте, нападающий "Бешикташа" Семих Кылычсой замкнул передачу Йонаса Свенссона. На девятой минуте разрыв в счете увеличился: игрок гостей Малком Бокеле забил мяч в свои ворота. Однако всего через три минуты камерунский защитник исправил свою ошибку, забив первый гол своей команды – 2:1. На 32-й минуте защитник измирской команды Таха Алтыкардеш восстановил статус-кво после передачи японца Курю Мацуки.

Следующий гол в матче был забит на 82-й минуте. Экс-нападающий "Челси" Давид Фофана вывел "желто-красных" вперед. Автором результативной передачи стал бразилец Ромуло Кардозо. На 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Тем не менее, на первой добавленной минуте словенец Тиянич с передачи Кардозо поставил точку в матче - 2:4.

Таким образом, после одинакового количества матчей (12) "Гёзтепе" набрал 21 очко и поднялся на 5-е место, обойдя "Бешикташ" по разнице мячей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Superliqası: “Beşiktaş” öz meydanında “Göztəpə”yə uduzub

Другие новости из категории

Манчестер Юнайтед в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с Ипсвичем
"Манчестер Юнайтед" в первом матче под руководством Аморима сыграл вничью с "Ипсвичем"
24 ноября 2024 г. 22:59
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 14-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 14-го тура
24 ноября 2024 г. 21:12
Английская Премьер-лига: Ливерпуль до 8 увеличил разницу очков с Манчестер Сити
ВидеоАнглийская Премьер-лига: "Ливерпуль" до 8 увеличил разницу очков с "Манчестер Сити"
24 ноября 2024 г. 20:42
Премьер-лига: Туран Товуз и Сабах сыграли вничью
ФотоПремьер-лига: "Туран Товуз" и "Сабах" сыграли вничью
24 ноября 2024 г. 19:48
Манчестер Сити повторил антирекорд 68-летней давности
"Манчестер Сити" повторил антирекорд 68-летней давности
24 ноября 2024 г. 16:32
Арсенал стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ
"Арсенал" стал второй командой, выигравшей 2 000 матчей в АПЛ
24 ноября 2024 г. 13:59
В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана будут подведены итоги 14-го тура
24 ноября 2024 г. 09:36
Тоттенхэм разгромил Манчестер Сити в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии
24 ноября 2024 г. 00:19
Карабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана
"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана
23 ноября 2024 г. 19:02
Шведский нападающий может перейти в Арсенал
Шведский нападающий может перейти в "Арсенал"
23 ноября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi