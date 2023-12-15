Турецкая федерация футбола пожизненно отстранила экс-президента "Анкарагюджю"

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола (TFF) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего президента "Анкарагюджю" Фарука Коджу за избиение судьи после матча чемпионата страны.

Дисциплинарный комитет Турецкой федерации футбола (TFF) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего президента "Анкарагюджю" Фарука Коджу за избиение судьи после матча чемпионата страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба TFF.

Другие представители руководства клуба получили предупреждения и штрафы. Комитет также постановил, что "Анкарагюджю" должен заплатить штраф в размере 2 млн турецких лир. Ближайшие пять домашних игр команды пройдут без болельщиков и официальных лиц клуба.

Инцидент произошел 11 декабря в Анкаре, где "Анкарагюджю" принимал клуб "Ризеспор" из черноморского города Ризе. Матч завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр Халиль Мутлу Мелер не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, а во втором тайме удалил футболиста с поля. "Ризеспор" сравнял счет на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил по лицу судью. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности. Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю", 12 декабря он подал в отставку с поста президента клуба.