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Турция выслала из страны израильского футболиста

Турция выслала из страны израильского футболиста Турецкие власти приняли решение выслать из страны израильского полузащитника футбольного клуба "Антальяспор" Сагива Йехезкеля, который был задержан после матча в Анталье по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".
Футбол
15 января 2024 г. 15:26
Турция выслала из страны израильского футболиста

Турецкие власти приняли решение выслать из страны израильского полузащитника футбольного клуба "Антальяспор" Сагива Йехезкеля, который был задержан после матча в Анталье по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания TRT Spor.

Во время матча "Антальяспор" - "Трабзонспор" 14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. Надпись подразумевала 100-й день палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Вслед за этим совет директоров клуба исключил футболиста из состава. "Антальяспор" объяснил свое решение тем, что Йехезкель "поступил против национальных ценностей" Турции.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в тот же день сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении израильского футболиста и его задержании. В понедельник он был освобожден из-под стражи.

По данным TRT Haber, футболист вместе с семьей покинет Турцию в понедельник. За ним из Израиля уже прибыл частный самолет.

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Версия на английском языке Türkiye expels Israeli football player

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