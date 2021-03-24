Турция сыграет с Нидерландами, Франция против Украины

Сегодня стартуют матчи отборочного турнира к Чемпионату мира-2022 в европейской зоне.
Как передает Report, в первом туре состоится в общей сложности 13 встреч в группах A, D, E, G и H.
Первый матч дня состоится между сборными Турции и Нидерландов. Встреча на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле стартует в 21:00 по бакинскому времени. Оставшиеся же матчи начнутся в 23:45.
В группе А, где выступает сборная Азербайджана, пройдут 3 матча. Коллектив Джанни де Бьязи сыграет в итальянском Турине со сборной Португалии, а команда Сербии встретится с Ирландией. Еще один матч группы – Катар – Люксембург – носит характер проверочного.
В группе D сыграют команды Франции и Украины, в группе Е – Бельгия и Уэльс, в Группе Н – Словения и Хорватия.
Отборочный турнир ЧМ-2022
I тур
Группа A
Группа А.
21:00. Катар - Люксембург
23:45. Португалия - Азербайджан
23:45. Сербия - Ирландия
Группа D.
23:45. Финляндия - Босния и Герцеговина
23:45. Франция - Украина
Группа E.
23:45. Бельгия - Уэльс
23:45. Эстония - Чехия
Группа G.
21:00. Турция - Нидерланды
23:45. Гибралтар - Норвегия
23:45. Латвия - Черногория
Группа H
23:45. Кипр - Словакия
23:45. Мальта - Россия
23:45. Словения - Хорватия
Отметим, что завтра состоится еще 13 матчей отборочного турнира.