Турция сыграет с Нидерландами, Франция против Украины

Сегодня стартуют матчи отборочного турнира к Чемпионату мира-2022 в европейской зоне

Сегодня стартуют матчи отборочного турнира к Чемпионату мира-2022 в европейской зоне.

Как передает Report, в первом туре состоится в общей сложности 13 встреч в группах A, D, E, G и H.

Первый матч дня состоится между сборными Турции и Нидерландов. Встреча на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле стартует в 21:00 по бакинскому времени. Оставшиеся же матчи начнутся в 23:45.

В группе А, где выступает сборная Азербайджана, пройдут 3 матча. Коллектив Джанни де Бьязи сыграет в итальянском Турине со сборной Португалии, а команда Сербии встретится с Ирландией. Еще один матч группы – Катар – Люксембург – носит характер проверочного.

В группе D сыграют команды Франции и Украины, в группе Е – Бельгия и Уэльс, в Группе Н – Словения и Хорватия.

Отборочный турнир ЧМ-2022

I тур

Группа A

Группа А.

21:00. Катар - Люксембург

23:45. Португалия - Азербайджан

23:45. Сербия - Ирландия

Группа D.

23:45. Финляндия - Босния и Герцеговина

23:45. Франция - Украина

Группа E.

23:45. Бельгия - Уэльс

23:45. Эстония - Чехия

Группа G.

21:00. Турция - Нидерланды

23:45. Гибралтар - Норвегия

23:45. Латвия - Черногория

Группа H

23:45. Кипр - Словакия

23:45. Мальта - Россия

23:45. Словения - Хорватия

Отметим, что завтра состоится еще 13 матчей отборочного турнира.