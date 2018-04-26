Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы - 2024

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Футбольная федерация Турции (ФФТ) подала в УЕФА заявку на проведение финального турнира чемпионата Европы - 2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, заявку генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису в штаб-квартире организации вручил президент ФФТ Йылдырым Демиререн.

О желании провести чемпионат Европы 2024 года Турция объявила в марте 2017 года, а сейчас официально подала заявку.

Другим претендентом на проведение чемпионата Европы 2024 года является Германия. Чемпионат Европы проходил в Германии один раз - в 1988 году, в 1974 и 2006 годах в стране были проведены чемпионаты мира. Турция никогда не принимала крупные футбольные турниры с участием национальных сборных, но претендовала на проведение чемпионата Европы 2016 года, который в итоге прошел во Франции.

Исполнительный комитет УЕФА примет решение относительно страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года 27-го сентября 2018 года. Для проведения финального турнира необходимо иметь девять или десять стадионов, соответствующих всем требованиям. Два или три из них должны вмещать не менее 50 тыс. человек (желательно, чтобы, по меньшей мере, один из них вмещал 60 тыс.), три стадиона - не менее 40 тыс., а еще на четырех аренах должно помещаться, по меньшей мере, 30 тыс. зрителей.