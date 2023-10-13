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Турция на выезде обыграла Хорватию в рамках отбора на ЕВРО-2024

Турция на выезде обыграла Хорватию в рамках отбора на ЕВРО-2024 Сборная Турции по футболу на выезде обыграла Хорватию в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.
Футбол
13 октября 2023 г. 00:46
Турция на выезде обыграла Хорватию в рамках отбора на ЕВРО-2024

Сборная Турции по футболу на выезде обыграла Хорватию в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, матч на "Опус Арене" в хорватском Осиеке завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 30-й минуте забил Барыш Йылмаз.

Благодаря этому результату Турция стала лидером группы D, набрав 13 очков в шести играх. Вторым идут хорваты (10 очков), у них в запасе одна игра. Первую тройку замыкает сборная Армении с семью очками.

ЕВРО-2024, отборочный раунд
VII тур

Группа А

Кипр – Норвегия - 0:4
Испания – Шотландия - 2:0
Очки: Шотландия – 15 очков (6 игр), Испания – 12 (5), Норвегия – 10 (6), Грузия – 4 (5), Кипр – 0 (6)

Группа D

Латвия – Армения - 2:0
Хорватия – Турция - 0:1
Очки: Турция – 13 (6), Хорватия – 10 (5), Армения – 7 (6), Уэльс – 7 (5), Латвия – 3 (6)

Группа Е

Албания – Чехия - 3:0
Фарерские острова – Польша - 0:2
Очки: Албания – 13 (6), Польша – 9 (6), Чехия – 8 (5), Молдова – 8 (5), Фарерские острова – 1 (6)

Группа I

Андорра – Косово - 0:3
Беларусь – Румыния - 0:0
Израиль-Швейцария - перенесен
Очки: Швейцария - 14 (6), Румыния - 13 (7), Израиль - 11 (6), Косово 7 (7), Беларусь - 5 (7), Андорра - 2 (7)

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Türkiyə millisi Xorvatiyanı məğlub edərək liderliyə yüksəlib

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