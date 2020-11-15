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Турция одержала первую победу в Лиге Наций

Турция одержала первую победу в Лиге Наций Сборная России по футболу проиграла в гостях со счетом 2:3 команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
Футбол
15 ноября 2020 г. 23:05
Турция одержала первую победу в Лиге Наций

Сборная России по футболу проиграла в гостях со счетом 2:3 команде Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла без зрителей на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.

Счет в матче открыл Денис Черышев (11-я минута), еще один гол у сборной России забил Далер Кузияев (57). После удаления на 24-й минуте защитника Андрея Семенова у сборной Турции отличились Кенан Караман (26), Дженгиз Ундер (32) и Дженк Тосун (52, с пенальти).

Сборная России с 8 очками лидирует в группе, а сборная Турции с 6 очками расположилась на третьем месте.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilk qələbəsini Rusiya üzərində qazandı

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