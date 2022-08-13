"Туран Товуз" одержал первую победу в Премьер-лиге Азербайджана

Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Туран Товуз".

Матч, проходивший на "АСКО Арене" завершился победой представителя Товуза со счетом 1:0. Единственный го забил на 47-й минуте Натан Одува.

Таким образом, "Туран Товуз", одержавший первую победу в новом сезоне, набрал три очка.

Отметим, что в первом матче дня "Карабах" в гостях обыграл "Сумгайыт" - 2:0. Ранее, в стартовой игре тура "Сабах" на выезде победил "Зиря" со счетом 3:1. Завершится тур поединками "Габала» - "Шамаха" и "Нефтчи" - "Кяпаз", которые состоятся 14 августа.