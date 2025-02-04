"Туран Товуз" начнет в марте тренировки на базе в Баку

16:34

"Туран Товуз" в марте начнет тренировки на учебно-тренировочной базе в Баку.

Об этом Report сказал заместитель председателя правления клуба "Туран Товуз" Али Балакишиев.

По его словам, работы на учебно-тренировочной базе, строящейся в поселке Кюрдаханы, практически завершены: "Наша команда должна была начать там тренировки уже с января. Просто из-за сложности с наличием травяного покрова на поле в зимние месяцы мы не смогли реализовать наш план. Руководитель проекта, контролирующий работу, сообщил, что команда сможет тренироваться там с марта. Остались практически мелкие работы".