О нас

"Туран Товуз" начнет в марте тренировки на базе в Баку

"Туран Товуз" начнет в марте тренировки на базе в Баку 16:34
Футбол
4 февраля 2025 г. 16:55
Туран Товуз начнет в марте тренировки на базе в Баку

"Туран Товуз" в марте начнет тренировки на учебно-тренировочной базе в Баку.

Об этом Report сказал заместитель председателя правления клуба "Туран Товуз" Али Балакишиев.

По его словам, работы на учебно-тренировочной базе, строящейся в поселке Кюрдаханы, практически завершены: "Наша команда должна была начать там тренировки уже с января. Просто из-за сложности с наличием травяного покрова на поле в зимние месяцы мы не смогли реализовать наш план. Руководитель проекта, контролирующий работу, сообщил, что команда сможет тренироваться там с марта. Остались практически мелкие работы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Turan Tovuz" Bakıdakı təlim-məşq bazasında məşqlərə martda başlayacaq

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi