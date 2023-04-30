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"Тулуза" выиграла Кубок Франции и завоевала первый титул в клубной истории

"Тулуза" выиграла Кубок Франции и завоевала первый титул в клубной истории "Тулуза" со счетом 5:1 обыграла "Нант" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.
Футбол
30 апреля 2023 г. 01:02
Тулуза выиграла Кубок Франции и завоевала первый титул в клубной истории

"Тулуза" со счетом 5:1 обыграла "Нант" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Логан Коста (4-я и 10-я минуты), Тейс Даллинга (23, 31) и Закария Абухляль (79). У проигравших отличился Людовик Блас (75, с пенальти).

"Тулуза", основанная 1970 году, выиграла первый титул в своей истории. В следующем сезоне команда выступит в розыгрыше Лиги Европы. "Нант" завоевывал Кубок Франции четыре раза, в том числе победив в прошлом году. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является "Пари Сен-Жермен" (14).

Административный суд Парижа отменил запрет префектуры на проведение в субботу вечером акции протеста у стадиона перед финалом. Суд приостановил действие постановления, запрещающего собрания возле "Стад де Франс", всего за несколько часов до матча. В пятницу префектура столичной полиции распорядилась запретить проведение любых акций в районе стадиона. Профсоюзы, которые намеревались провести демонстрацию против пенсионной реформы, сразу же подали жалобу на это решение парижских властей.

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