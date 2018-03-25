Тухель отказал "Баварии" и возглавит "Арсенал"

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель грядущим летом возглавит лондонский «Арсенал»,

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По данным источника, Тухель в прошедшую пятницу, 23 марта, сообщил руководству «Баварии», что отказывается от работы в мюнхенском клубе. 44-летний специалист решил попробовать себя в Англии и принял предложение «Арсенала».

Контракт нынешнего главного тренера «канониров» Арсена Венгера с клубом истекает в 2019 году, но руководство, вероятно, расстанется с ним этим летом. Француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.