Трудная победа "Манчестер Сити", "Ливерпуль" проиграл "Реалу"

Сегодня стартовал четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день прошли два матча.
"Реал Мадрид" (Испания) – "Ливерпуль "(Англия) - 3:1 (2:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 27 (1:0). Марко Асенсио, 36 (2:0). Мохамед Салах, 51 (2:1). Винисиус Жуниор, 65 (3:1).
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия Д" (Англия) - 2:1 (1:0)
Кевин де Брейне, 19 (1:0). Марко Ройс, 84 (1:1). Фил Фоден, 90 (2:1).
Отметим, что еще 2 матча четвертьфинала состоятся сегодня. Французский ПСЖ на выезде сыграет с немецкой "Баварией", а английский "Челси" в Испании сразится с португальским "Порту".