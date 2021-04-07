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Трудная победа "Манчестер Сити", "Ливерпуль" проиграл "Реалу"

Трудная победа "Манчестер Сити", "Ливерпуль" проиграл "Реалу" Сегодня стартовал четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
7 апреля 2021 г. 01:02
Трудная победа Манчестер Сити, Ливерпуль проиграл Реалу

Сегодня стартовал четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день прошли два матча.

"Реал Мадрид" (Испания) – "Ливерпуль "(Англия) - 3:1 (2:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 27 (1:0). Марко Асенсио, 36 (2:0). Мохамед Салах, 51 (2:1). Винисиус Жуниор, 65 (3:1).

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия Д" (Англия) - 2:1 (1:0)

Кевин де Брейне, 19 (1:0). Марко Ройс, 84 (1:1). Фил Фоден, 90 (2:1).

Отметим, что еще 2 матча четвертьфинала состоятся сегодня. Французский ПСЖ на выезде сыграет с немецкой "Баварией", а английский "Челси" в Испании сразится с португальским "Порту".

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti"dən çətin qələbə, "Liverpul" "Real Madrid"ə uduzdu

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