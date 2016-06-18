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    Трое фанатов сборной Испании арестованы за нацистскую символику перед матчем с Турцией

    Троих фанатов сборной Испании арестовали за ношение баннеров с неонацистской символикой

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Троих фанатов сборной Испании арестовали за ношение баннеров с неонацистской символикой перед началом матча второго тура группового этапа чемпионата Европы-2016 по футболу, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Ранее сообщалось, что три болельщика сборной Испании были арестованы перед матчем группового турнира чемпионата Европы между действующими чемпионами Евро и Турцией за попытку пронести на стадион файеры.

    Напомним, что 17 июня по ходу встречи Хорватия — Чехия фанаты хорватской сборной забросали поле файерами, из-за чего поединок был приостановлен.

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