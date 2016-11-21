Тринадцать футболистов из "Реала" и "Барселоны" стали кандидатами в команду года УЕФА

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Восемь игроков "Реала" и пять из "Барселоны" вошли в список претендентов на попадание в символическую сборную 2016 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в списке значатся 40 игроков. "Реал" получил наибольшее представительство среди кандидатов, "Барселона" и "Атлетико" разделили второе место. Также в списке три игрока итальянского "Ювентуса".

Голосование завершится 3 января, а состав команды года будет объявлен 5 января.