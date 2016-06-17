​Три матча в группах D и E будут сыграны на чемпионате Европы по футболу

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Три матча будут сыграны в пятницу в рамках 2-го тура группового этапа чемпионате Европы по футболу, проходящего во Франции.

Как передает Report, в группе D встретятся команды Чехии и Хорватии, а также Испании и Турции, тогда как в группе Е сыграют сборные Италии и Швеции.

Итальянцы и шведы откроют программу второго тура в своей группе в Тулузе. В стартовой встрече итальянская команда победила сборную Бельгии (2:0), тогда как шведы сыграли вничью с ирландцами (1:1). Вторая победа гарантирует подопечным Антонио Конте выход в 1/8 финала, и своей игрой на старте турнира итальянцы это заслужили. Не считаясь фаворитами во встрече с бельгийцами, сборная Италии практически не позволила ничего создать сопернику у своих ворот.

Сборная Италии, являясь четырехкратным чемпионом мира, на континентальных турнирах победила лишь раз - в 1968 году, за год до рождения ее нынешнего главного тренера. В 2000 и 2012 гг. итальянцы выходили в финал, при этом дважды на чемпионатах Европы итальянцы играли со шведами, сыграв вничью в 2004 году (1:1) и победив четырьмя годами ранее (2:1). Ничья со скандинавами в 2004 году в португальском Порту в итоге не позволила итальянской сборной выйти из группы.

В матче 12-летней давности участвовали нынешние голкиперы команд - капитан "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффон и швед Андреас Исакссон, как и главная звезда шведской сборной Златан Ибрагимович. 35-летний форвард приехал на свой четвертый чемпионат Европы, причем на трех предыдущих он забил шесть мячей. Очередной мяч позволит Ибрагимовичу выйти на второе место в списке лучших снайперов финальных турниров чемпионатов Европы, догнав англичанина Алана Ширера. Лидирует же француз Мишель Платини, причем все свои 9 мячей он забил на одном турнире - в 1984 году.

Ибрагимович забил и Буффону в 2004 году, сравняв счет на 85-й минуте. Играл в той встрече и центральный полузащитник шведов Ким Чельстрем. Наставник сборной Швеции Эрик Хамрен также имеет давние воспоминания о соперниках из Италии - именно в матче с ними в ноябре 2009 года он дебютировал во главе команды. Итальянцы тогда победили в товарищеской игре (1:0) благодаря мячу Джорджо Кьеллини.

Матч сборных Италии и Швеции начнется в 17:00 по Баку, главным арбитром назначен венгр Виктор Кашшаи.