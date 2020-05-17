​Три клуба России заинтересованы в покупке футболиста "Милана"

Московские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар" заинтересованы в приобретении уругвайского полузащитника итальянского "Милана" Диего Лаксальта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что представители 27-летнего футболиста уже контактировали со "Спартаком", а "Локомотив" и "Краснодар" готовы включится в борьбу за уругвайца.

Отметим, что Лаксальт является игроком "Милана" с 2018 года. Первую часть текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, он провел в "Торино". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одной результативной передачей.