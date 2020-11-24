Три игрока "Сивасспора" заразились перед матчем с "Карабахом"

Обнародованы результаты тестов в стане турецкого футбольного клуба "Сивасспор" перед матчем с агдамским "Карабахом" в IV туре Лиги Европы УЕФА

Обнародованы результаты тестов в стане турецкого футбольного клуба "Сивасспор" перед матчем с агдамским "Карабахом" в IV туре Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, инфекция была выявлена у тренера и 2 футболистов команды

Имена зараженных не разглашаются. Сообщается, что их сразу поместили на карантин. Также в клубе рассказали о выздоровлении одного из футболистов, тесты которого ранее дали положительный результат. В настоящее время в команде имеется 7 зараженных.

Отметим, что матч "Карабах" - "Сивасспор" состоится 26 ноября на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле и начнется в 21:55 по бакинскому времени. Напомним, что в связи с военным положением в Азербайджане "Карабах" проводит свои матчи на нейтральном поле.