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Три игрока "Сивасспора" заразились перед матчем с "Карабахом"

Три игрока "Сивасспора" заразились перед матчем с "Карабахом" Обнародованы результаты тестов в стане турецкого футбольного клуба "Сивасспор" перед матчем с агдамским "Карабахом" в IV туре Лиги Европы УЕФА
Футбол
24 ноября 2020 г. 21:26
Три игрока Сивасспора заразились перед матчем с Карабахом

Обнародованы результаты тестов в стане турецкого футбольного клуба "Сивасспор" перед матчем с агдамским "Карабахом" в IV туре Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, инфекция была выявлена у тренера и 2 футболистов команды

Имена зараженных не разглашаются. Сообщается, что их сразу поместили на карантин. Также в клубе рассказали о выздоровлении одного из футболистов, тесты которого ранее дали положительный результат. В настоящее время в команде имеется 7 зараженных.

Отметим, что матч "Карабах" - "Сивасспор" состоится 26 ноября на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле и начнется в 21:55 по бакинскому времени. Напомним, что в связи с военным положением в Азербайджане "Карабах" проводит свои матчи на нейтральном поле.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"la oyun öncəsi "Sivasspor"da daha 3 nəfər koronavirusa yoluxdu

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