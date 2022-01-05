Три игрока "Манчестер Юнайтед" выступили против Роналду

Среди игроков «Манчестер Юнайтед» нарастает напряжение.

Среди игроков "Манчестер Юнайтед" нарастает напряжение.

Как передает Report со ссылкой на Daily Express, Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд недовольны тем, что Криштиану Роналду получает много игрового времени. Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления негативно сказываются на игре команды.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду имеет большой авторитет в команде и благодаря ему оказывает влияние на португалоязычных футболистов.

После матча 21-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (0:1) защитник МЮ Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплоченности.

"Манчестер Юнайтед" набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.