Три игрока "Манчестер Юнайтеда" предендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2016/2017.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, три игрока победителя прошлого года "Манчестер Юнайтеда" претендуют на звание лучшего футболиста Лиги Европы.
Это полузащитники Пол Погба и Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович.
В финале "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0.
Отметим, что имя лучшего игрока обнародуют 25 августа во время групповой жеребьевки Евролиги.
Şamo QuliyevАвтор новости
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