Три футболиста отстранены из состава сборной Азербайджана

В составе сборной Азербайджана по футболу U-19, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Габале, произошли изменения.

В составе сборной Азербайджана по футболу U-19, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Габале, произошли изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, три футболиста – Хаял Фарзуллаев ("Сумгайыт"), Гурбан Сафаров ("Шемаха") и Эльджан Абилов ("Нефтчи") удалены из состава. Они отстранены от состава по решению главного тренера Милоша Велеба из-за нарушения дисциплины.

Вместо них член клуба "Габала", вратарь Мамед Мурадов включен в состав команды.

Сборная U-19 7 и 10 июня проведет два товарищеских матча со сборной Казахстана соответствующей возрастной группы.