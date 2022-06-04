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Три футболиста отстранены из состава сборной Азербайджана

Три футболиста отстранены из состава сборной Азербайджана В составе сборной Азербайджана по футболу U-19, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Габале, произошли изменения.
Футбол
4 июня 2022 г. 14:39
Три футболиста отстранены из состава сборной Азербайджана

В составе сборной Азербайджана по футболу U-19, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Габале, произошли изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, три футболиста – Хаял Фарзуллаев ("Сумгайыт"), Гурбан Сафаров ("Шемаха") и Эльджан Абилов ("Нефтчи") удалены из состава. Они отстранены от состава по решению главного тренера Милоша Велеба из-за нарушения дисциплины.

Вместо них член клуба "Габала", вратарь Мамед Мурадов включен в состав команды.

Сборная U-19 7 и 10 июня проведет два товарищеских матча со сборной Казахстана соответствующей возрастной группы.

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Версия на азербайджанском языке Üç futbolçu Azərbaycan millisindən qovulub

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