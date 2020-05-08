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Три футболиста "Милана заразились COVID-19

​Три футболиста "Милана» заразились COVID-19

Известный итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщил, что трое футболистов "Милана» сдали положительные тесты на коронавирус.

Как передает Report, по его словам, после случаев заражения в "Фиорентине" и "Сампдории" возобновление сезона Серии А становится менее вероятным.

"Пандемия COVID-19 в мире футбола усиливается. После шести случаев заражения коронавирусом в "Фиорентине" и четырех заболевших игроков "Сампдории" теперь COVID-19 был зафиксирован в "Милане", где положительные тесты на вирус сдали три футболиста. Возобновление Серии А становится все более проблематичным", - написал Скира в своем Twitter.

Сезон Серии А был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. 

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